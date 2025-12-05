“Gizli Hazine Karagöz” gölge oyunu Gazimağusa’daki okullarda çocuklarla buluşuyor

“Gizli Hazine Karagöz” Gazimağusa’daki okullarda çocuklarla buluşuyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, tiyatro sanatçısı, eğitim ve performans uzmanı İzel Seylani tarafından yazılıp yönetilen ve asistanı Hüseyin Kasapoğlu ile birlikte sahnelenen “Gizli Hazine Karagöz” geleneksel gölge oyunu, eğitim-öğretim yılı boyunca Gazimağusa kazasına bağlı okullarda çocuklara ücretsiz olarak sunulacak.

Karagöz’ün bir hazine haritasının peşine düşerek Kıbrıs’ı karış karış dolaştığı oyunda, çocuklara gerçek zenginliğin ne olduğu eğlenceli ve düşündürücü bir anlatımla aktarılıyor. İnteraktif yapısıyla çocuklarla doğrudan iletişim kuran oyun, keşfetme, sorgulama, anlama ve düşünme değerlerini, Kıbrıs’a özgü Karagöz figürleri, şarkılar ve mani atışmaları eşliğinde, Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun özgün anlatımıyla sahneye taşıyor.

Gazimağusa Belediyesi iş birliğiyle yapılan “Karagöz Gazimağusa’da Karış Karış Projesi", UNESCO tarafından koruma altına alınan Somut Olmayan Kültürel Miras unsurlarından Karagöz Gölge Oyunları’nın yeni nesillere aktarılmasını ve yok olmaya yüz tutmuş bu geleneksel sanatın ülkede yaşatılarak sürdürülebilir kılınmasını hedefliyor.