"38 özel eğitime gereksinimi olan öğrenciye öğretmen yok"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) İskele'de bulunan Muharrem Döveç Ortaokulu'nda basın açıklaması yaparak okullarda ve eğitimde yaşanan sıkıntılar ile eksiklikleri aktardı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem saat 10.00'da okul önünde yaptığı açıklamada Muharrem Döveç Ortaokulu'nun bir iş insanı tarafından yaptırıldığını hatırlatarak, çevre düzenlemesinin bakanlık tarafından yaptırılması gerektiğini, ancak yaptırılmadığını söyledi.

Okulda öğretmen ve yönetim kadrosunda da eksiklik olduğunu ifade eden Eylem, 38 özel eğitim gereksinimi duyan öğrenci olmasına karşın eğitim verecek öğretmen olmadığını vurguladı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de altyapı, donanım ve kadro eksikliğinin genelde tüm okullarda yaşandığını kaydetti.