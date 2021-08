37 yeni yurttaş daha

Bakanlar Kurulu 37 kişiye daha KKTC Yurttaşlığı verdi. Resmi Gazete’de 17 Ağustos 2021’de yayınlanan kararlara göre,

Diyam Sarıyıldız,

Dilara Işık,

Dilara Bilse,

Hami Şanverdi,

Celal Can Orhan,

Volkan Demir,

Havva Tokalı,

Cansu Uçar,

Furkan Sönmez,

Anıl Can Yalın,

Ceylan Dağlı,

Cenile Öngün,

Serengül Saymaz,

Elif Nur Karademir,

Muhammed Üzüm,

Ahmet Altuğrul,

Canan Ezgi Geçit,

Mustafa Berkay Sarı,

Selin Bereketbulur,

Mehmet Dural,

Atik Kayan,

Halil İbrahim Seçeri,

Abdullatif Altuğrul,

Berk Can Yılan,

Mehmet Korkmaz,

Günay Güneş,

Mahmut Can Göçmen,

Beste Tipon,

Kadir Çağrı Sarsu,

Şehnaz Barak,

Halit Furkan Horoz,

Halil Yıldız,

Sekan Horoz,

Fikriye Sancak,

Tarık Can Gül,

Çağlayan Gümüş,

Muhammet Sert KKTC yurttaşı oldu.