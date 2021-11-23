“23 Ocak’tan hemen sonra yapılması gereken iş yeni bir Yurttaşlık Yasası”

CTP Milletvekili Asım Akansoy halk iradesinin yeniden şekilleneceği 23 Ocak’tan hemen sonra yapılması gereken ilk işin yeni bir yurttaşlık yasası olduğunu söyledi. Akansoy CTP olarak göreve gelmeleri halinde bunu en kısa zamanda yapacaklarını kaydetti.

Ülkeye bina yapmak için yurt dışından hizmet almaya gerek almadığını dile getiren Akansoy, böyle bir hizmet alındığı gibi, hizmet alınan kişiye de vatandaşlık verildiğine işaret etti.

Hizmet alımıyla ilgili durumun KTMMOB tarafından mahkemeye taşındığını da ifade eden Akansoy, ilgili kişinin neden vatandaş yapıldığını sordu ve bunun yasaya aykırı olduğunu kaydetti.

Akansoy, yapılan vatandaşlıklar hakkında da bilgi istedi ve Faiz Sucuoğlu hükümeti döneminde herhangi bir vatandaşlık verilip verilmediğini sordu.