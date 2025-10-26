“2022 yılından bu yana kaçaktı, ihraç edilecek”

Hamitköy bölgesinde şüpheli hareketler sergileyen M.U., polise yapılan şikayet üzerine tespit edildi, yapılan muhaceret kontrolünde 31 Mayıs 2022’den bu yana Kıbrıs’ın kuzeyinde 1244 gündür kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıktı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Fırat Uğuroğlu olguları aktardı.

Polis, 26 Ekim 2025 tarihinde saat 04:30 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube’ye gelen bilgide Mehmet Vaid Caddesi Hamitköy’de erkek bir şahsın şüpheli hareketler sergilediğinin öğrenilmesi üzerine konu yere gidildiğinde Lefkoşa’da sakin zanlının tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 31 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 1244 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak yaşam sürdüğünün tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zanlı ile ilgili ihraç işlemi başlatılacağını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Dilşah Karayel zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.