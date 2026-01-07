2 gün tutuklu kalacak

Serap ŞAHİN

Uluhan Oto Galeri’ye silahlı saldırı düzenleyerek 2 kişiyi yaralayan 16 yaşındaki A.K. Sosyal Hizmetler eşliğinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede detayları aktaran polis, zanlının “Tahammüden adam öldürme” , “Yaralama”, “Ağır yaralama” “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu” , “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu”, “Meskun mahalde ateş açma” ve “Kasti hasar” suçlarından methalder olduğunu kaydetti.

Polis, zanlının dün Uluhan Oto Galeri’ye 5 el ateş açtığını, Eyüp Bilgi ve Hidayet Duran’ın ağır şekilde yaralanmasına neden olduğunu mahkemeye aktardı.

Zanlının üzerinde 2 tabanca, 2 adet şarjör ve 9 milimetre çapında 15 adet canlı mermi ele geçirildiğini belirten polis soruşturmanın sürdüğünü kaydederek 2 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

NE OLMUŞTU?

Başkent Lefkoşa’nın Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto isimli iş yerine güpegündüz silahlı saldırı düzenlenmişti. Motosikletle olay yerine giden saldırgan, galeri önünde durarak iş yerine ateş açmış, iki kişi yaralanmıştı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan olay yerinden kaçmıştı. Yaklaşık 12 saatlik aramanın ardından zanlı Lefkoşa’da yakalanmıştı.