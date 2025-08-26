2 bin 156 gündür kaçak yaşıyordu

Kıbrıs’ın kuzeyine 2012 yılında gelen ve hiç çıkış yapmadığı tespit edilen Y.J., tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polis zanlının 2018 ve 2019 yılları arasında bir üniversitede öğrenci kaydının bulunduğunu, o tarihten bu yana ise 2 bin 156 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğünün tespit edildiğini açıkladı.

Mahkemede mesele ile ilgili sahte veren Polis memuru Mahmut Can Göçmen olguları aktardı.

Can, 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.30 sıralarında Gönyeli Atatürk Caddesi üzerinde, Gönyeli-Alayköy Belediyesi zabıta ekiplerinin devriye sırasında, Gönyeli Cami avlusunda şüpheli hareketler sergileyen bir zanlıyı tespit ettiklerini ve ileri soruşturma için Gönyeli Polis Karakolu’na bilgi verdiklerini mahkemeye aktardı.

Polis, Gönyeli Polis Karakolu'nda görevli bir polis ekibinin zanlıyı zabıta memurlarından teslim aldığını kaydetti.

Polis, zanlının 08.10.2012 tarihinde Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptığını ve o tarihten itibaren hiç çıkış yapmadığını belirtti. Zanlının 30.09.2018 ile 30.09.2019 tarihleri arasında üniversitede öğrenci kaydının bulunduğu, 29.11.2019’dan bu yana ise toplam 2 bin 156 gündür ülkede ikamet izni olmadan bulunduğu tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının adada başka herhangi bir suça karışıp karışmadığı ile ilgili soruşturma yapılması gerektiğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.