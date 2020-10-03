Zatürre aşısı belirsizliği

Devrim DEMİR

Sağlık Bakanlığı Zatürre (Pnömokok) aşı uygulamasının sekiz sağlık merkezinde başladığını duyurdu ancak, bazı hastane ve sağlık ocaklarında aşının olmadığı ortaya çıktı.

Uzman hekimler, sonbaharla birlikte diğer virüslerin de etkili olacağını özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin zatürre aşısı yaptırmasını tavsiye ederken, aşı olmak için sağlık ocağına gelenlerin aşı bulamadığı iddia edildi.

Lefke Sağlık Ocağında, Girne Akçiçek Hastanesinde aşı olmadığı belirtildi.

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Doktor Ceyhun Birinci, Sağlık Bakanlığı’nı ‘aşı’ ile ilgili aradıklarını ancak aşının Lapta Sağlık Ocağı’na gönderildiğini kaydetti.

Mağusa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Eyüp Göksu, hastanede zatüre aşısı olduğunu kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Doktor Ceyhun Birinci, Sağlık Bakanlığının bildirisi sonrası bakanlığı aradıklarını ancak Lapta Sağlık Ocağı’na aşıların gönderildiğini kaydetti.

Birinci, bu tür aşıların kanser hastası, kronik akciğer ve ciddi kalp rahatsızlığı olan kişilerin yapması gerektiğine dikkati çekti.

Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi Doktor Zafer Hıdıroğlu, hastanede aşı olduğunu söyledi. Mağusa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Eyüp Göksu da hastanede zatüre aşısının olduğunu ifade etti.

Lefke’de aşı yok…

Lefke Sağlık Ocağı’nda zatüre aşısının sadece çocuklar için olduğunu ifade eden sorumlu Doktor Hüseyin Enginsoy, büyükler için henüz aşı gelmediğini ve sağlık çalışanlarının da kendilerini aşılayamadıklarını söyledi. Eylül ayı sonuna kadar zatüre, Ekim ayı sonuna kadarda grip aşısı olunması gerektiğine dikkati çeken Enginsoy, birçok noktada görev aldıkları için risk altında olduklarını ifade etti.