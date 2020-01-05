‘Yol verme kavgası’ zanlısı, Ercan’dan çıkarken tutuklandı

Lefkoşa’da yol verme sorunu yüzünden çıkan kavga nedeni ile tutuklanan zanlı B.C.Ş dün mahkeme huzuruna çıkarıldı, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, 2 Ocak tarihinde, saat 03.00 Lefkoşa'da faaliyet gösteren Berlin Bar yol vermeme konusunda aralarında çıkan tartışma neticesinde, ‘iki taraf’ arasında kavga çıktığını belirtti.

Lefkoşa'da sakin zanlı B.C.Ş bir taraf; N.T ve U.Ö’nün diğer bir taraf olup karşılıklı olarak birbirlerine vurduklarını ifade eden polis, aranan şahıs olan zanlının Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını belirtti.

Polis, meselenin tahkikatına henüz yeni başlandığını ve yine meselede aranan şahıslar ile bulunması gereken kesici ve delici alet olduğunu söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.