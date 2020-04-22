Yine kadına şiddet

Lefkoşa’da meydana gelen kadına şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.Y., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cennet Okur olayla ilgili bulguları aktardı.

Okur huzurda bulunan zanlı Mustafa Yumuşak’ın 21 Nisan 2020 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen "Şiddet Kullanma Tehdidi ve Darp" suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis 21 Nisan tarihinde saat 18.30 sıralarında, Lefkoşa Çağlayan'da bulunan ikametgahı içerisinde zanlının, telefona cevap vermediği gerekçesiyle çıkan tartışmada eşini, darp ve bıçakla tehdit ettiğini mahkemeye aktardı.

Polisin önünde tehdit yağdırdı…

Polis, olayın akabinde olay yerine intikal eden Polis Memuru Kamuran Kale'nin zanlıyı ileri işlem için şubeye celp ettiği esnada eşi D.Y’e hitaben "bu evden eşyaları alırsan seni öldürürüm" demesine müteakip suçüstü hali gereği tutuklandığını ve suç aleti olarak kullanılan bahse konu bıçağın da olay mahallinde tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis memuru Cennet Okur müştekinin ayni gün LDH acil servise götürülerek doktor kontrolünden geçirilmiş ve doktor raporunun temin edildiğini mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim Kamalı)