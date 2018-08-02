

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’yı kabul etti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, yerel yönetimler masaya yatırıldı, belediye ve bakanlığın çalışma alanlarına giren ortak konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada, öncelikle, Emlak Vergisinin yeniden düzenlenmesi gereği üzerinde fikir birliğine varıldığı ve Gelirler Dairesi’nin belediyelerle çalışma başlatmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Denktaş-Harmancı görüşmesinde karşılıklı işbirliği ve diyaloğun daima süreceği ve yerel yönetimler konusunda ilerleme sağlamak için birlikte çalışmaya hazır olunduğu mesajı verildiği aktarıldı.