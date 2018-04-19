"Yerel seçimler için en makulu 24 Haziran"

Başbakan Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile olağan haftalık toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Yerel Seçim tarihine ilişkin soruları yanıtlandıran Başbakan Erhürman, bugün Yüksek Mahkeme Başkanı ile de görüşeceğini belirtti, görüşme sonrasında bir karar verilmesi ile bu anlamda bir yasa değişikliğinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nde olgunlaşması gereken bir süreç olduğuna da işaret eden Erhürman, seçimin ikinci tura kalması durumunda sınav tarihinde olası değişimi de Türkiye yetkilileri ile görüşeceklerini kaydetti.

“Her şey şu andaki gibiyse en makulü 24 Haziran’a dönmek olur ama bunu tabi Yüksek Seçim Kurulu ile görüşmemiz lazım, yasal düzenlemeler açısından” şeklinde konuştu.

Müşavirlik Yasası…

“Yasanın geneline dair herhangi bir Anayasa’ya aykırılık görüşü yok”

Müşavirlerle ilgili yasa tasarısının önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’ndan geçmesinin planlandığını ancak bu konuda da kamu oyunda bir yanlış algı yaratılmaya çalışıldığını ifade eden Başbakan bu konuda Cumhurbaşkanı’nı da bilgilendirdiğini aktardı.

Erhürman, “Savcılık ’tan yasa tasarısı ile ilgili gelen 8-9 maddelik bir görüş var, sadece 1 maddede aykırılıktan bahsediliyor. Geçici maddeyle ilgili aykırılık…Yasanın geneline dair herhangi bir Anayasa’ya aykırılık görüşü yok” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun gelmesi ile yarın yapılacak görüşmenin de önemli olduğunu kaydeden Başbakan Erhürman, gelişmelerin değerlendirileceğini kaydetti.

Kıbrıs Konusu…

“Bundan sonrası bundan önceki gibi olamaz”

“Bundan sonrası için çok büyük bir yol ayrımı görmüyorum kendi adıma ama yöntemlerle ilgili ısrarlarımız var. Şu ki, bundan sonrası bundan önceki gibi olamaz. Çok muhtemeldir ki yarınki toplantıda bu anlamda çalışmalar olacaktır. Onun ötesinde bir değişimden bahsetmek mümkün değil.”

Yerel Seçim ittifak…

“Hiç 4 partinin tek adayı noktasında olmadık”

“İttifak kavramı çok dolaştı ortada ama 4 parti biz hiç her bölgede 1 aday çıkaralım, hepimiz birlikte propaganda yapalım, o adayın peşinden yürüyelim noktasında olmadık.

Görüşmelerimizde sadece dört parti nerede aday göstermeyi düşünüyor, nerede düşünmüyor, aday gösteremeyeceği bölgeler var mı, olabilir mi onu konuştuk.

Birinin aday gösterdiği yerde diğerinin aday göstermemesi noktasıydı. Belli noktaya varıldı ve yetkili organlara da gitti. Biz bu süreçte 4 defa Parti Meclisi topladık ve hep teyit ettik. Bazı arkadaşlarımız bundan çok memnun olmayabilir “.