“Yenierenköy bölgesinde gerekli görülen kişilere test yapıldı”

Sağlık Bakanlığı, bölgeden gelen ihbar ve bilgiler üzerine, Yenierenköy Belediye Başkanı ile iletişime geçildiğini ve ekiplerin bölgede gerekli görülen kişilere test yapmak için çalıştığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, bakanlık yetkilileri ve bakanlığın resmi yayın organları dışındaki açıklamalara itibar edilmemesini istedi.

"Bazı medya kuruluşları ve sosyal medya aracılığıyla bugün Yenierenköy bölgesinde Covid 19 vakaları ile ilgili yayılan haberler üzerine" Sağlık Bakanlığı'nca açıklama yapıldı.

Bölgeden gelen ihbarlar ve bilgiler üzerine Yenierenköy Belediye Başkanı ile iletişime geçildiği ve şu anda ilgili ekiplerin bölgede gerekli görülen kişilere test yapmak için çalıştığı duyurulan Sağlık Bakanlığı açıklamasında şöyle denildi:

"Test yapılması gerekli görülen kişilerden alınan örneklerin sonuçları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacaktır. Bir kez daha önemli vurguluyoruz; Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve bakanlığın resmi yayın organları dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz. Bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi her gelişmeyi anında ve şeffaf bir biçimde paylaşmaya devam edeceğiz."