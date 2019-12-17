‘Yeni yıl etkinliği nedeniyle kapalıyız’
Vergi Dairesi, Güzelyurt Şubesi kapısına asılan notla, bugün öğleden sonra 13.30 itibarıyla ‘yeni yıl etkinliği nedeniyle kapalı olunacağı duyuruldu.
A+A-
Vergi Dairesi, Güzelyurt Şubesi kapısına asılan notla, bugün öğleden sonra 13.30 itibarıyla ‘yeni yıl etkinliği nedeniyle kapalı olunacağı duyuruldu.
Daire’ye işlem yaptırmak için gidenler, ‘Yeni yıl etkinliği nedeniyle 13.30 itibarıyla kapalıyız’ notuyla karşılaştı, geri döndü.
Bu haber toplam 866 defa okunmuştur
Etiketler : Güzleyurt, vergi dairesi, yeni yıl
Önceki ve Sonraki Haberler