Yeni nesil ödeme sistemi  Local Pay Creditwest tarafından  hayata geçti

Creditwest Bank tarafından yeni nesil ödeme sistemi Local Pay uygulaması ile müşteriler, nakit veya kredi kartı olmadan, cep telefonlarındaki uygulama aracılığı ile hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabiliyor. Tamamen kendi bünyesindeki yazılım mühendisleri tarafından tasarlanan uygulama Kuzey Kıbrıs’ın ilk mobil ödeme sistemi özelliğini taşıyor.

Local Pay uygulamasının tanıtım etkinliği Golden Tulip, Lefkoşa’da basın toplantısı eşliğinde 06 Nisan 2018, Cuma günü gerçekleşti. Toplantıya Local pay sistemine dahil üye işyerleri, basın mensupları ve Creditwest Bank yetkilileri katıldı.

Uygulamalı olarak tanıtımı gerçekleşen Local pay teknolojisinin basın toplantısında Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Bilgi Sistemlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Turgut, Bilgi Sistemleri Yazılım Yönetmeni Gizem Olgu, Bilgi Sistemleri Yazılım Uzmanı Oğuz Somuncuoğlu sunum ve konuşma yaptı.

Alternatif Dağıtım Kanalları Uzmanı Şerife Komut sistemi uygulamalı bir sunumla anlatarak gerçek zamanlı bir ödemeyi de tanıtımda gerçekleştirdi.

HARCAMA YAPILIRKEN PUAN KAZANILIYOR

HAZİRAN AYINA KADAR UYGULAMAYI İNDİRİP KULLANANLAR LOCAL PUAN KAZANIYOR

Appstore ve Google Play aracılığıyla indirilen Local Pay uygulaması sayesinde Creditwest Bank müşterileri alışveriş esnasında TL veya döviz cinsinden dilediği hesabından hızlı ve kolay bir şekilde ödeme gerçekleştiriyor. Kuzey Kıbrıs’ın tüm bölgelerinden 200’e yakın market, restorant, cafe, çiçekçi, elektronik, yapı market, benzin İstasyonu ve kuaför’ün ödeme sistemine dahil edildiği uygulamada ödemeler sonucunda müşteriden ve işletmeden herhangi bir ek ücret talep edilmiyor. Üye işyerleri her geçen gün çoğalmakta olup Kuzey Kıbrıs’ın ilk mobil ödeme ekosistemini oluşturmuş oluyor.

Üstelik müşteriler harcamaları karşılığında Local puan kazanarak biriken puanlarını para olarak harcayabiliyorlar. Haziran ayına kadar Local pay uygulamasını indirip kullananlara 50 TL değerinde puan hediye ediliyor.

MAZHER ZAHEER: ÖDEME ALIŞKANLIKLARI TAMAMEN DEĞİŞEREK DİGİTAL CÜZDAN YAYGINLAŞACAK

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer yaptığı açılış konuşmasında; iki yıl önce büyük hedeflerle yola çıktıkları Dijital Bankacılıkta öncü olma misyonu ile birçok ürün ve uygulama geliştirerek önemli ölçüde gelişme kaydettiklerini açıkladı.

Zaheer, yakın gelecekte, mobil ödeme sistemlerinin ödeme alışkanlıklarını tamamen değiştireceğini ve dijital cüzdanların yaygınlaşmasıyla uzun dönemde nakitsiz bir yapıya doğru gidileceğini öngördüğünü belirtti.

Hedeflerinin Kıbrıs içerisinde bu eko sistemi yaygınlaştırarak, ülke ekonomisine katkı sağlarak ileride yazılım ihraç eden bir ülke olmak olduğunu söyleyen Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, bunun için tüm sektörlerden ve halktan destek beklediklerini açıkladı.

GİZEM OLGU: MÜŞTERİLERİMİZİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK YENİ UYGULAMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ

Creditwest Bank Bilgi Sistemleri Yazılım Yönetmeni Gizem Olgu yaptığı konuşmada, Bilgi teknolojileri ekibi olarak 13 kişi ve 3 ayrı ekip ile 2 yıl önce başladıkları dijital bankacılık çalışmalarını tamamen Kıbrıs halkının ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini açıkladı.

Uygulamayı tasarlarken kullanım kolaylığına önem verirken güvenlikten de ödün vermediklerini belirten Olgu, yapılan tüm işlemlerin banka güvencesi altında olduğunu ve uygulamanın düzenli olarak güvenlik testlerinden geçtiğini belirtti.

NUSRET ALTINBAŞ: DÜNYA’DA NE VARSA KIBRIS’TA DA OLSUN DİYE TEKNOLOJİYE VE BU VİZYONDA İNSAN KAYNAĞINA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş yaptığı açılış konuşmasında gelişmekte olan ülkelerde finansal teknolojilere olan talebin her geçen gün arttığını, Kıbrıs’ta bankacılıkta yenilikçi çözümleri ilk sunan banka olarak teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. Genç nüfusun yüksek olduğu bizim gibi ülkelerde, digital kanalların öneminin her geçen gün arttığını belirten Altınbaş, ‘Gençlerin yeni ürünlere ilgi göstermeleri, bankacılıkta inovasyonu zorunlu kılıyor.’ diye ekledi.

Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altıbaş, yenilikçi çözümleri ile müşterilerin hayatını kolaylaştırarak mekandan bağımsız, kolay, güvenilir ve hızlı bankacılık hizmeti sunma vizyonunu bundan sonra da sürdüreceklerini de ekledi.

Nusret Altıbaş, ‘Bu yeniliklerle Kıbrıs’ı bankacılıkta Dünyaya resmi olarak bağlamayı hedefliyoruz. Dünya’da ne varsa Kıbrıs’ta da olsun diye teknolojiye ve bu vizyonda insan kaynağına yatırım yapmaya devam edeceğiz.’ diyerek sözlerini tamamladı.