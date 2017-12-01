YDÜ kupa kaldırmayı seviyor: 65 – 59

Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası dün akşam son şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi ile son kupa şampiyonu Girne Üniversitesi arasında oynandı. 65 -59’luk skorla mücadeleyi kazanan YDÜ, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın sahibi oldu.

Girne Üniversitesi fazla dayanamadı

Karşılaşmaya hızlı başlayan Girne Üniversitesi, peş peşe sayılar bulsa da, Yakın Doğu Üniversitesi farkın açılmasına izin vermedi. İlk çeyrek 16-14’lük Girne Üniversitesi üstünlüğüyle tamamlandı. Etkili oyununu 2’nci çeyrekte de sürdüren Girne Üniversitesi, devreyi 31-24 önde kapatmayı başardı. Üçüncü çeyrekte kendine gelen Yakın Doğu Üniversitesi farkı kapatmayı başarsa da bu üçüncü çeyrek de Girne Üniversitesi’nin 42 – 40’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Son çeyrekte ağırlığı ortaya koyan Yakın Doğu Üniversitesi, öne geçerek kendi lehine çevirdi ve karşılaşmayı 65-59 kazanmayı başardı.

En skorer oyuncu Mandic

Yakın Doğu oyuncusu Vukasin Mandic karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Oyunda kaldığı 37 dakika içinde 24 sayı atan Mandic, 14 de ribauntla oynayarak aynı zamanda karşılaşmanın en çok ribaunt alan 2 oyuncudan biri oldu. Mandic’i takip eden Girne Üniversitesi oyuncusu Xavier Smith oyunda kaldığı 33 dakikada 17 sayı, 14 de ribauntla oynadı.

Ödül töreni yapıldı

Karşılaşmanın ardından ödül törenine geçildi. Cumhurbaşkanlığı’nı temsilen salonda bulunan Cumhurbaşkanlığı’nın müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, 2’nci gelen Girne Üniversitesi’ne plaketini ve kupayı kazanan YDÜ’ye kupasını takdim etti.



Yakın Doğu Üniversitesi kupasını Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu’ndan aldı



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