‘Yasadışı cemiyet üyesi’ suçlaması

Lefkoşa’da yasadışı cemiyete üye olmak suçlaması ile tutuklanan zanlı C.Ş bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Cemali Çiftçi, zanlı C.Ş’nin 16. Haziran 2020 tarihinde Göçmenköy’deki ikametgâhında yasadışı cemiyete üye olmak suçlamasıyla evinde yapılan aramada 20 bin 600 Sterlin,5 bin ABD doları, 3 bin Euro ile birçok elektronik eşya ve cep telefonunun emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.