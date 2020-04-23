Yalan beyanda bulundular

Sokağa çıkma yasağı kapsamında hastaneye gideceğini söyleyen 2 kişi, Mağusa’ya araç almaya gitti, yalan beyanda bulunan şahıslar, polis tarafından tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı haberlerine yansıyan olayın ayrıntılarına şöyle yer verildi:

“12.04.2020 ve 14.04.2020 tarihlerinde, Güzelyurt’ta A.D.(E-28) ve S.D.(E-18)’nin gerçekte Gazimağusa’ya araç almaya gidecekleri halde, İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma başvuru sitesine başvurarak hastaneye gidecekleri yönünde yalan beyanda bulunarak kayıt temin ettirdikleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”

Ölüm nedeninin tespit için kan ve doku örnekleri alındı…

Öte yandan, Polis Basın Subaylığı bültenine yansıyan bir diğer haber de Mağusa’da sakin 63 yaşındaki Salih Kalaycıoğlu’nun yaşamını yitirmesi oldu.

Açıklamada, “22.04.2020 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Gazimağusa Devlet Hastanesi Kroner Yoğun Bakım Servisinde tedavi görmekte olan Gazimağusa’da sakin Salih KALAYCIOĞLU (E-63) yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm nedeninin tespit için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecektir. Soruşturma devam etmektedir.” denildi.