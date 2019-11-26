YAĞIŞLARA DİKKAT: GÜNEYDE "SARI ALARM"
Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi ‘sarı alarm’ verdi.
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Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi ‘sarı alarm’ verdi.
Fırtına uyarısında bulunan Meteoroloji Dairesi, dolu yağışının beklendiğini de açıkladı. Sarı alarm, Salı günü sabah 10’dan Çarşamba günü öğleden sonra 3’e kadar geçerli olacak.
Incyprus’un haberine göre, Meteoroloji Dairesi “Özellikle dağ ve ormanlık alanlarda, açık arazilerde dikkatli olunmalı. Dışarıya mümkün olduğunca az çıkın” şeklinde açıklamada bulundu.
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