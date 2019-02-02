Ve Özgürgün dosyası Meclis’te

Başsavcılığın, Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yaptığı mal bildiriminde ‘gerçeğe aykırılık’ tespitini içeren 2 belge Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

28 Ocak Pazartesi günü, Meclis’e gönderilen belgede, Başsavcılığın Özgürgün ile ilgili olarak hazırlanan polis dosyasına ilişkin tezkeresi yer alıyor.

Süreç nasıl işleyecek?



Başsavcılık tarafından Meclis Başkanlığı’na iletilen rapor, ilk etapta Meclis Danışma Kurulu’nun gündemine gelecek.

Danışma Kurulu yapacağı incelemenin ardından, süreci yönetecek Özel Komite’yi oluşturacak.

Özel Komite’de ‘grubu olan’ siyasi partiler yer alacak.

Yasal prosedüre göre oluşturulacak özel komitenin çalışmasını 45 gün içinde tamamlaması gerekiyor.

Yapılacak inceleme sonrası komite dokunulmazlığın kaldırılması isteminin siyasal amaçlara dayanmadığı yargısına varırsa hazırladığı gerekçeli raporu Meclis Genel Kurulu’na sunacak.

YENİDÜZEN'e konuşan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay "Başsavcılık tarafından Meclis’e gönderilen yazılar iç tüzük kuralları çerçevesinde gelen evrak listesine işlenmiştir. Süreç içerisinde yine iç tüzük kuralları çerçevesinde Danışma Kurulu ve Meclis tarafından değerlendirecektir" dedi.