“Var olmak için üretmek gerekir”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, sorunları yerinde tespit etmek, bölge insanını dinlemek ve üreticilerle bir araya gelmek amacıyla kısa bir süre önce ilçe olan Lefke’ye ziyaret düzenledi. Gün boyu süren ziyaretlerde, üretimin ve kalitenin artırılması, cittaslow olan Lefke’de turizmden daha fazla gelir elde edilmesi ve esnafın, üreticilerin ve tarımla uğraşanların bu gelirden daha fazla pay almasının yöntemleri ve bunu sağlayacak yeni politikalar üzerinde duruldu. Güzelyurt ve Lefke merkezlerinin de ziyaret edildiği gezide, Gaziveren, Denizli, Yeşilyurt ve Gemikonağı köylerinde toplantılar yapıldı. Kalabalık bir heyetle köyleri ziyaret eden CTP’liler vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı. UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin icraatları hakkında bilgi verilen sohbetlerde, erken seçimin kaçınılmaz olduğu, ülkede yaşanan tıkanıklığın önünü açacak, halkın iradesini yansıtan, yapısal reformları hayata geçirebilecek güçlü ve yenilikçi bir Meclis’e ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Erhürman: “Deniz bitti, halkın karşısına projelerimizle çıkacağız”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, vatandaşlarla yaptığı sohbetlerde aktarılan sorunları ve çözüm önerilerini not ederek, yeni dönem politikaları belirlenirken her kesimin, herkesin sözünün tek tek dinleneceğini kaydetti. Seçimden önce halkın önüne bu yozlaşmış ve çökmüş sistemi değiştirecek, turizmi, yükseköğretimi, tarımı, küçük sanayiyi ve esnafı bir bütün ve birbiriyle ilişkili olarak ele alan, planlayan politikalarla çıkacaklarını kaydeden Erhürman, “Görüyoruz ki halkımızın da bizden beklentisi budur. Çünkü halkımız da çok iyi biliyor ki artık deniz bitmiştir ve bu yapıyla geleceği kurmak mümkün değildir” dedi. Yeni dönemde politikalarının odağına üretimi, ekonomi politikalarının odağına da turizmi koyduklarını kaydeden Erhürman, her bölgeyi kendi içinde planlayarak üretime teşvik edeceklerini, turizm, sağlık ve eğitim alanlarında da ortaya çok net projeler koyacaklarını ve halkın karşısına böyle çıkacaklarını vurguladı.

“Var olmanın koşulu durmadan üretmektir”

“Üreten yok olmaz” diyen Erhürman bölgedeki üreticilerle yaptığı görüşmelerde şunları kaydetti: “Lefke, üretim, turizm ve yükseköğretim alanlarında çok geniş bir potansiyele sahiptir. Önemli olan bu potansiyeli doğru kullanmaktır ki bugüne kadar bu konuda başarılı olduğumuzu söylemek maalesef mümkün değildir. Bu kadar güzel bir bölgede ülkede konaklayan toplam turistin yalnızca yüzde ikisinin konaklaması kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Doğru planlamanın yapılması ve teşviklerin doğru yöne kanalize edilmesi halinde, Lefke, kaliteli üretimin yapıldığı, turistler ve öğrenciler için çekim merkezi olan, gelirini artıran ve adil bir biçimde paylaşan, ülkenin en önemli turizm, üretim ve eğitim merkezlerinden biri haline gelecektir”.