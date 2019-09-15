‘Uyuşturucu zanlısını tekne ile kaçırdı’

Ülkeden çıkışı mahkeme emri ile yasak olan uyuşturucu zanlısı A.K’nin kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanan T.Ç mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün emir alındı.

Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, 10 Eylül 2019 tarihinde A.K’nin zanlı adına kayıtlı olan Asil prens isimli tekne ile Çatalköy bölgesinden kanunsuz bir şekilde KKTC’den çıkış yaptığını söyledi.

Polis, tekne sahibi olan zanlının 11 Eylül’de tutuklandığını ifade etti. Zanlının ifadesinde olaydan haberi olmadığına dair iddiada bulunduğunu kaydeden polis, yapılan soruşturmada A.K’nin Türkiye’de olduğuna dair bilgi elde edildiğini söyledi.

Türkiye ile yazışmalar yapılacağını, ifadeler alacaklarını ve soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.