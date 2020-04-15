Uyuşturucu ile yakalandılar

Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde Serhatköy Kavşağı’nda şüpheli görülen araçta yapılan aramada uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan zanlılar M.K ve M.D.K ve onlara uyuşturucu maddeyi sattığı tespit edilen zanlı C.D.D dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı.

Sakallı, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde Serhatköy Kavşağı’nda 11 Nisan 2020 tarihinde saat 19.10 raddelerinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir polis ekibi tarafından zanlı M.K’nin kullanmakta olduğu ve zanlı M.D.K’nin yolcu olarak bulunduğu PE 135 plakalı aracın şüpheli görülmesi üzerine durdurulduğunu söyledi.

Polis akabinde yapılan kontrolde zanlının giymekte olduğu kot pantolonun sağ ön cebi içerisinde üç ayrı şeffaf naylonlara sarılı 3.5 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare zapt edilip araçta yolcu olarak bulunan zanlı ile tutuklandıklarını söyledi.

Polis mesele ile ilgili yapılan soruşturma neticesinde zanlıların söz konusu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi aynı gün Yayla’da sakin C.D.D’den 800 TL karşılığında satın aldığının tespit edildiğini ve zanlı C.D.D’nin ayni gün Güzelyurt’ta tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Serkan Sakallı, zanlı C.D.C’nin uyuşturucu 50 gram olarak bir şahıs aracılığı ile güneyden ithal ettiğini itiraf ettiğini belirtti.

Suçlamaları kabul ettiler

Tutuklanan her 3 zanlının da gönüllü ifade verdiğini ve suçlamaları kabul ettiğini söyleyen Sakallı, zanlıların davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlılar M.K, M.D.K ve C.D.C’nin haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunmaları ve yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına, zanlılar M.K ve M.D.K’nin 75 bin şahsi kefalet senedi, diğer zanlı için KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.