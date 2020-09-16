“Uyuşturucu bağımlısıyım”

Boğazköy’de kiralık aracında 30, zulasında ise 90 gram uyuşturucu bulunan zanlı M.K. dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı Girne Narkotik Şubesi’nde görevli polis memuru Ahmet Bayram, 12 Eylül saat 11.00 sıralarında Boğazköy’de kiralık araçla toprak yolda seyreden M.K.’nin şüphe üzerine durdurulduğunu söyledi. Bayram, zanlının aracında yapılan aramada naylona sarılı 30 gram hintkeneviri bulunduğunu ifade etti. Polis, akabinde çevreden yapılan soruşturmada zanlının civardaki bir yarım inşaata girip çıktığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, narkotik detektör köpeği ile söz konusu inşaatta arama yapıldığını, ikinci katta 90 gram daha hintkeneviri uyuşturucu madde bulduklarını açıkladı. Zanlının tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, uyuşturucu maddeyi nereden ve kimden temin ettiğinin soruşturulacağını açıkladı.

Polis, uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise uyuşturucu bağımlısı olduğunu, aracında bulunan uyuşturucuyu kabul ettiğini ancak inşaattaki uyuşturucunun kendisine ait olmadığını, ayrıca sağlık durumunun kötü olduğunu belirterek, doktora gitmek istediğini söyledi.

Mahkeme talep edilen 7 gün yerine 3 gün tutukluluk emri verirken zanlının doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.