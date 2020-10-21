Ustalık Belgesi uygulama sınavları için kayıtlar başladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama sınavına katılacakların, kayıtlarını, 4 Kasım Çarşamba gününe kadar Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasına yaptırması gerekiyor.