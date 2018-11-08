Uluslararası Barış Konferansı DAÜ'de başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, 5. Uluslararası İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı (Uluslararası Barış Konferansı) Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan açılış töreniyle başladı.

DAÜ bünyesinde faaliyet gösteren Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi (BAİM) tarafından organize edilen konferans “Barışı düşün, konuş ve yetiştir” temasıyla yarına kadar devam edecek.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre konferans açılışında konuşan DAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy, katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini ileterek akademik alanda başarılı iki ismin konuşmacı olarak yer alacağını aktardı.

Konferans hakkında bilgiler veren Ersoy, konferansta 12 ülkeden 60’a yakın katılımcının yer alacağını belirterek eş zamanlı oturumlarda sunumlar gerçekleştirileceğini bildirdi.

OSAM

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam konuşmasında, konferansta önemli sonuçlar elde edileceğine inandığını belirterek iletişim ve medya çalışmaları alanına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Prof. Dr. Osam, barış konuşmalarında önemli kelimelerin ortaya çıkacağına inandığını belirterek verimli bir konferans geçmesi temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Osam ana konuşmacılardan Prof. Dr. Nico Carpentier ve Prof. Dr. Stuart Allan’a Kıbrıs’a özgü Lefkara pano takdiminde bulundu.

Konferans, Upsala Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nico Carpentier’in “Community Media, Participation and Agonism: A Natural Alliance?” konulu sunumuyla devam etti. Sunumunun ardından ise saat 12.00’den itibaren eş zamanlı oturumlarda “Barış İletişimi”, “Siyasal İletişim”, “Kriz Yönetimi”, “Mülteci ve Azınlık Hakları” gibi birçok farklı konu tartışıldı.

İKİNCİ GÜN OTURUMLARI

Konferansın yarın gerçekleşecek ikinci bölümü saat 09.00’da uluslararası davetli konuşmacılardan Cardiff Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Stuart Allan’ın sunumuyla başlayacak.

Allan’ın sunumunun ardından Salamis ve Soli salonlarında konferansın eş zamanlı oturumları devam edecek. “İran Sineması”, “Dijital Demokrasi”, “Yeni Medya ve Barış” gibi konuların işleneceği oturumlara DAÜ öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin yoğun katılımı bekleniyor.