Uluçay’dan “Liseler Arası Ses Buluşması”na destek…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 26.Gazimağusa Çocuk Festivali kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek “Liseler Arası Ses Buluşması”na destek belirtti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Uluçay, konuyla ilgili oluşturulan komiteyi kabulünde yaptığı konuşmada, organizasyonun ülke ve gençlik adına önemli bir çalışma olacağını belirterek, buluşmanın bir ilk olmasının önemine değindi.

“Gazimağusa’lı arkadaşlarımızın çabalarıyla ortaya çıkan bu projenin en iyi şekilde sonuç vereceğine inanıyorum” diyen Uluçay, üretimin her zaman ülkeleri kalkındıran en önemli unsur olduğuna dikkat çekti. Projenin gençlerin motivasyonuna büyük katkı sağlayacağına inanç belirten Uluçay, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kendisinin de müziğe yakın bir ilgisinin olduğunu anımsatan Uluçay, “Bu yarışma bizim zamanımızda yapılmış olsaydı belki ses olarak değil ama bateri olarak katkı koyabilirdim” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Uluçay, komite üyeleri ile birlikte yarışmanın simgesi mikrofon ile poz verdi.



“ÖNEMLİ MESAJ ALDIK”

Mağusa Kültür Derneği ile Gazimağusa Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek “Liseler Arası Ses Buluşması” organizasyon komitesi adına konuşan Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları, organizasyonla ilgili birçok girişim yaptıklarını ve olumlu mesajlar aldıklarını ifade etti.

Meclis Başkanlığı’nın da organizasyona destek vermesinin kendileri için çok anlamlı olduğunu söyleyen Cumaoğulları, “Her şey gençlerimiz için” dedi. Cumaoğulları, gençlerin yetenekleri ve özgün çalışmalarını ortaya koyabilmek için bu tür organizasyonlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.



“AMAÇ KIBRIS TÜRK SANATÇILARIN BESTELERİNİ TANITMAK”

Yarışma ile ilgili bilgi veren organizasyon komite üyesi Soyhan Bilgeer de her liseden 4 yarışmacının yarışmada yer alabileceğini, ön eleme ve final şeklinde yarışmanın sonlanacağını belirtti.

Finale kalan 10 öğrencinin büyük jüri önünde iki şarkı seslendireceği ve bunlardan birinin de Kıbrıs şarkısı olacağını ifade eden Bilgeer, amacın gençlere Kıbrıslı Türk sanatçıların bestelerini de tanıtmak olduğunu söyledi.

Bilgeer finale kalan yarışmacıların şarkılarından bir CD yapılacağını sözlerine ekledi.



“ÖDÜLLER, EĞİTİME KATKI YÖNÜNDE”

Bir diğer Organizasyon komitesi üyesi olan Tolga Ruhi de, jürinin sanatçılar ve akademisyenlerden oluşacağını ve verilecek ödüllerin de eğitime katkı yönünde olacağını belirtti.

Ruhi, komitenin yarışmayı düzenlemekteki amacının gençleri teknoloji mahkûmluğundan kurtararak sosyal aktivitelere katılımının sağlanması olduğunu söyledi.