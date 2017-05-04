UFÜ Eaquals konferansına katıldı

Uluslararası Final Üniversitesi, dil eğitiminde standartları yükseltmek amacıyla faaliyet gösteren uluslararası üyelik kurumu olan Eaquals’ın Litvanya’da gerçekleştirilen konferansına katıldı. Öğretim kurumlarına ve bireylere rehberlik ve destek sağlayarak dünya genelinde dil eğitiminde mükemmelliği teşvik etmek amacıyla çeşitli standartlara ulaşan kurumları üye olarak kabul eden bir akreditasyon kurumu olan Equal’da Uluslararası Final Üniversitesi’ni Öğretim Görevlisi Mustafa Tezel temsil etti.

İNGİLİZCE EĞİTİMİNDE SON TEKNİKLER

Uluslararası bir üniversite olarak uluslararası standartları yakalamak ve geliştirmek amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Uluslararası Final Üniversitesi Hazırlık Okulu’nun öğrencilerine daha iyi eğitim verebilmesi hedefleniyor. Bundan hareketle, gerek hazırlık okulu eğitmenleri gerekse okulun altyapısının güçlendirilmesine yönelik uluslararası organizasyonlara katılan Uluslararası Final Üniversitesi, bir akreditasyon kurumu olan Eaquals’da temsil edildi. Burada çeşitli temaslarda bulunan Uluslararası Final Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mustafa T. Tezel, İngilizce dili eğitimi konusunda dünyadaki son teknikleri gözlemleme fırsatı buldu. Equal akreditasyonu için gerekli süreçler hakkında bilgiler edinen Tezel, üniversitenin gelecekte bu sürece dahil olabilmesi için yapılması gerekenleri üniversiteye aktarma imkanı buldu.