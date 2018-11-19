Uçmak zengin işi!

Ayşe GÜLER

Yeni yıl için geri sayım başladı, döviz krizi ile birlikte birçok vatandaş tatil planlarını ikinci plana attı.

Krizin patlak verdiği Temmuz-Ağustos dönemine göre, bazı şehirler için uçak bileti fiyatlarında az da olsa düşüş yaşanması, tatmin etmedi.

28 Aralık ila 2 Ocak tarihleri arasında 6 günlük yılbaşı tatili için İstanbul, Antalya’nın yanı sıra Londra ve Barselona gibi sıklıkla tercih edilen Avrupa şehirlerine yapılacak seyahatler için ödenecek miktar dudak uçuklattı.

YENİDÜZEN, yılbaşını yurt dışında geçirmek isteyenler için uçak bileti fiyatlarını araştırdı.

Örneğin; söz konusu tarihlerde İstanbul’a gidiş-dönüş uçak bileti için kişi başına ödenecek fiyat 371 TL ila 729 TL arasında değişiyor.

Yeni yılı, Antalya’da karşılamak isteyenlerin yalnızca uçak bileti için en az 480 TL’yi cebinden çıkarması gerekiyor, bu rakam 685 TL’ye kadar yükselebiliyor.

Yılbaşı için en fazla tercih edilen yerler arasında olan Londra’ya gitmek için yalnızca uçak biletine bir kişinin ödeyeceği minimum miktar bin 709 TL’den başlıyor, bu rakam ortalama 4 bin 500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Öte yandan en fazla rağbet gören Avrupa şehirlerinden olan Barselona’da yeni yılı karşılamak isteyenlerin ise bin 943 TL ile 3 bin 641 TL arasında ücret ödemesi gerekiyor.

HANGİ ŞEHRE, NE KADAR UÇAK BİLETİ?

İstanbul biletleri: 371 TL-729 TL arasında…

Yılbaşını İstanbul’da geçirmek isteyenlerin bilet fiyatlarına ödeyeceği miktar ‘kriz dönemine’ göre biraz geriledi…

28 Aralık ila 2 Ocak tarihleri arasında İstanbul’a gidiş-dönüş uçak bileti için kişi başına ödenecek fiyat 371 TL ila 729 TL arasında değişiyor.

Uçak bileti fiyatları; tercih edilen havayolu şirketi ve uçuş saatine göre değişkenlik gösteriyor.

Hatırlanacağı üzere dövizdeki yükseliş sonrasında, Temmuz ayı içerisinde ise İstanbul bilet fiyatları ortalama 370 TL ila bin 890 TL arasında değişiyordu.

İSTANBUL VE ANTALYA… YENİDÜZEN, yılbaşını yurt dışında geçirmek isteyenler için uçak bileti fiyatlarını araştırdı. Örneğin; söz konusu tarihlerde İstanbul’a gidiş-dönüş uçak bileti için 371 TL ila 729 TL, Antalya için ise 480 TL ile 685 TL ödemek zorunda kalacak…

Antalya için 685 TL…

Yeni yılı, Antalya’da karşılamak isteyenlerin yalnızca uçak biletine ödeyeceği miktar 480 TL’den başlıyor, 685 TL’ye kadar yükselebiliyor.

Döviz kurlarında yaşanan düşüşle birlikte Antalya uçak bileti fiyatlarında az da olsa gerileme yaşandığı görülüyor.

Bilindiği üzere; söz konusu rakam, Temmuz ayında 620 TL ile bin 407 TL arasında değişiyordu.

TEMMUZ-AĞUSTOS’A GÖRE DÜŞÜŞ VAR ANCAK… 28 Aralık ila 2 Ocak tarihleri arasında 6 günlük yılbaşı tatili için İstanbul, Antalya’nın yanı sıra Londra ve Barselona gibi sıklıkla tercih edilen Avrupa şehirlerine yapılacak seyahatler için ödenecek miktar dudak uçuklattı.

Londra’ya gitmek ‘hayal’…

Yılbaşı için en fazla tercih edilen yerler arasında olan Londra’ya gitmek için yalnızca uçak biletine ödenecek tutar, ciddi boyuta ulaşmış durumda…

Söz konusu tarihler arasında Ercan-İstanbul-Londra uçuşu yapacak bir kişinin minimum bin 709 TL ödemesi gerekiyor.

Bu rakam, ortalama 4 bin 500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Temmuz ortalarında bu rakam 3 bin 606 TL ile 4 bin 307 TL arasındaydı…

AVRUPA HAYAL… Yılbaşı için en fazla tercih edilen yerler arasında olan Londra’ya gitmek için yalnızca uçak biletine bir kişinin ödeyeceği minimum miktar bin 709 TL’den başlıyor, bu rakam ortalama 4 bin 500 TL’ye kadar çıkabiliyor. Barselona biletleri ise bin 943 TL ile 3 bin 641 TL arasında…

Barselona biletleri ateş pahası!

En fazla rağbet gören Avrupa şehirlerinden olan Barselona da yüksek uçak bileti fiyatlarından nasibini aldı.

Yeni yılda Barselona’da olmak için 28 Aralık ila 2 Ocak tarihleri arasında tatil planları yapanların yalnızca uçak biletine ödeyeceği miktar bin 943 TL’den başlıyor, 3 bin 641 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Öte yandan Temmuz ayında bu rakam 2 bin 478 TL’den başlıyordu, 3 bin 264 TL’ye kadar da yükseliyordu.

BUGÜN UÇACAK OLSAK, NEREYE, NE KADAR ÖDEYECEĞİZ?

‘Son dakika’ biletleri cep yakıyor!

Öte yandan iş, sağlık ya da herhangi bir nedenle uçak biletini son dakika kesmek zorunda kalanların ödeyeceği miktarlar da ise cep yakıyor.

Örneğin, bugün herhangi bir kişinin İstanbul’a gitmek için ödeyeceği uçak bileti fiyatı kişi başı 421 TL ila 965 TL arasında değişebiliyor.

Bir haftalık Antalya ziyareti için ödenecek miktar ise 815 TL ile 850 TL arasında…

Aynı şekilde 19 Kasım ila 25 Kasım tarihleri arasında aktarmalı şekilde Londra’ya gidecek olanların cebinden ise ortalama bin 584 TL ila 3 bin 915 TL çıkması gerekiyor.

Barselona’ya gitmek için bin 715 TL ile 3 bin 500 TL fiyat ödenmesi gerekiyor. Bu nedenle ‘erken rezervasyonun’ uçak bileti fiyatlarına çok da etki etmediği görülüyor.

LARNAKA’DAN LONDRA’YA UÇMAK YARI YARIYA FARK… Döviz kurlarındaki hareketliliğe rağmen, Larnaka’dan uçak seyahati yapmak daha ‘karlı’… Uçak bileti fiyatlarında kuzey-güney karşılaştırılması yapıldığında; Londra için güneyden uçmak dövize rağmen yarı yarıya fark ediyor.

Larnaka’dan uçuş fiyatları: Londra’da yarı yarıya fark

Döviz kurlarındaki hareketliliğe rağmen, Larnaka’dan uçak seyahati yapmak daha ‘karlı’…

Örneğin, yeni yıl tatili için 28 Aralık ila 2 Ocak tarihleri arasında Barselona’ya gidiş dönüş uçak bileti kesecek kişiler ödeyeceği miktar 2 bin 112 TL ile 4 bin 793 TL arasında değişiyor.

Londra’ya gitmek için Larnaka Havaalanı’nı kullanacak olanların aktarmasız uçuşa ödeyeceği uçak bileti fiyatı ise 975 TL’den başlıyor, 4 bin 842 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Uçak bileti fiyatlarında kuzey-güney karşılaştırılması yapıldığında; Londra için güneyden uçmak dövize rağmen yarı yarıya fark ediyor.

Barselona için uçak bileti fiyatlarında ise çok az farkla güneyin daha pahalı olduğu görülüyor.