Tuzluca yol kavşağında kaza: Bir yaralı!
Tuzluca yol kavşağında meydana gelen kazada 82 yaşındaki Süleyman Tuncer yaralandı.
Tuzluca yol kavşağında meydana gelen kazada 82 yaşındaki Süleyman Tuncer yaralandı.
Hatice Tuncer, yönetimindeki FF 243 plakalı aracıyla Karpaz istikametinden Mağusa istikametine seyrettiği sırada, Mehmet İltaçlı yönetimindeki PM 507 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu meydana gelen kazada 82 yaşındaki Süleyman Tuncer yaralandı.
Kaza, Tuzluca sakini Hatice Tuncer, yönetimindeki FF 243 plakalı aracıyla Karpaz istikametinden Mağusa istikametine seyrettiği sırada Tuzluca yol kavşağında Tuzluca’ya dönüş yaptığı esnada Mağusa istikametinden Karpaz istikametine seyreden Mehmet İltaçlı yönetimindeki PM 507 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu, FR 243 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 82 yaşındaki Süleyman Tuncer yaralanarak Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polisin konuyla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.
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