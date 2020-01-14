Tuz Gölü’nde kuğu masalı





Muhteşem bir siyah kuğu, şu anda hayatla dolu olan Larnaka'nın tuz gölünde, Diyalogos foto muhabiri Philip Christos'un merceğiyle yakalandı. Larnaka'da binlerce pembe flamingo arasında siyah bir kuğu ayrıca dikkat çekti. Yağışların ardından Larnaka’da göçmen kuşlar ve balıkçıllar da doğal hayatın bir yansıması olarak yerini aldı.



