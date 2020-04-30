Türkiye'deki KKTC vatandaşlarına duyuru

Sağlık Bakanlığı, Bakanlar Kurulu’nun dün aldığı karara göre, tedavi veya cenazeye katılmak amacıyla yurtdışında bulunan ve Kıbrıs’a geri dönüş yapamayan KKTC vatandaşlarının adaya dönebilmek için temin etmeleri gereken evrakları ve irtibat numaralarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı açıklaması şu şekilde;

“KKTC Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda, daimi adresleri KKTC’de bulunan ve 01.02.2020 tarihinden sonra Tedavi amaçlı veya 1. Derece yakınlarının cenazelerine katılmak nedeniyle Türkiye’ye giderek, Covid-19 Pandemisi sonucu sınır kapılarının kapatılması dolayısıyla ülkeye dönüş yapamayan KKTC vatandaşlarından, dönüş yapmak isteyenlerin aşağıda belirtilmekte olan evraklarla, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki KKTC Temsilcilikleri veya Bakanlığımıza başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

- Dilekçe (verilen bilgilerin doğruluğuna ve karantina koşullarına uyacaklarına dair beyan)

- Kimlik Kartı Fotokopisi

- Sağlık Raporu veya Ölüm Belgesi

- KKTC İkamet Adresi

- Telefon Numarası

TÜRKİYE’DEKİ KKTC TEMSİLCİLİKLERİNİN İRTİBAT NUMARALARI:

Büyükelçi Kemal Köprülü

Adres: Rabat Sokak No:20 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara, Türkiye

Tel: 00-90-312-4462920 / 4460185 Faks: 00-90-312-4465238

E-Posta: ankara@mfa.gov.ct.tr web: ankara.mfa.gov.ct.tr

Başkonsolos Seniha Birand Çınar

Adres: Yeni Gelin Sokak, No:4A/1 Balmumcu Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

Tel: 00-90-212-2273490 Faks: 00-90-212-2273493

E-Posta: istanbul@mfa.gov.ct.tr web: istanbul.mfa.gov.ct.tr

Başkonsolos Zalihe Mendeli

Adres: Atatürk Caddesi, Karadeniz Apt. No: 71/3 Mersin 33010, Türkiye

Tel: 00-90-324-237 2482 / 83 Faks: 0324 2372520

E-Posta: mersin@mfa.gov.ct.tr web: mersin.mfa.gov.ct.tr

Başkonsolos Servet Başaran

Adres: Gaziosmanpaşa Bulvarı, Süreyya Reyent İş Merkezi, No:30, Kat 4/408 Konak-İzmir, Türkiye

Tel: 0232 489 77 89 / 489 49 14 Faks: 0232 489 58 92

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Başkonsolos Erhan Özkan

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