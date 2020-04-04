Türkiye'de 501 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de corona virüsten can kaybı 501 yükseldi, 3 bin 13 yeni tanı ile toplam vaka sayısı 23 bin 934'e ulaştı.

Türkiye'de corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 76 kişi artarak 501'e yükseldi.

Son 24 saatte 3 bin 13 kişiye corona virüs tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 23 bin 934'e, can kaybı 501'e ulaştı.

İyileşen hasta sayısı 302 kişi artarak 786'ya yükseldi.

Son 24 saatte 19 bin 664 test yapıldı, toplam sayı 161 bin 380 oldu.