"Türkiye ile sıcak çatışma ihtimali yok"

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Türkiye’yle sıcak çatışma olasılığı bulunduğunu düşünmediklerini ifade etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, Kıbrıs sorunu, Türkiye ve Yunanistan’la ilişkiler konularına değindi.

Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmelerin Kıbrıs'ın kuzeyindeki seçimlerin sonrasına bırakıldığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin planlarının ne olduğu şeklindeki bir soruya Kusios, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin istekli olmasına karşın Kıbrıs Türk liderliğinin gelişmeleri Kıbrıs'ın kuzeyindeki seçimleri bahane ederek dondurduğu iddiasında bulundu.

Kendilerinin sürecin hemen başlamasından yana olduğunu savunan Kusios, “Diğer tarafın müzakerelere gelmekteki isteksizliğini, hatta müzakerelere hazırlık yapılması yönündeki isteksizliğini gördünüz” şeklinde konuştu.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşma sonrasında oluşan gergin ortama ilişkin bir soruya karşılık ise Kusios, durumun endişe verici olduğu ancak sıcak bir olay yaşanmasını beklemedikleri yanıtını verdi.

Kusios söyleşisinde, Yunanistan’ın, Lahey Adalet Divanı’na başvuru yapılacağından haberi olmadığı yönünde Yunan medyasından çıkan haberler ve Yunanistan’la ilişkilere dair sorulara da yanıt verdi.

Yunan ve Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetlerinin, bakanlarının ve diğer tüm birimlerinin tam bir iş birliği içerisinde olduklarını vurgulayan Kusios, Yunanistan’la ilişkilerine gölge düşürmeye çalışanların hayal kırıklığı yaşayacaklarını da vurguladı.