“Toplumun düzeni bozuldu”

Yargıç Meltem Dündar, sanığın işlediği suçların hukuk devleti anlayışına da zarar verdiğini belirtti. Dündar, işlenen suçların ciddi ve vahim suçlar olduğunu, kişi özgürlüğünü ve güvenliğini ihlal eden nitelikte olduğunu belirtti.

Devrim DEMİR

Girne’de Kasım ayında N.C isimli kişiyi tehdit edip zorla arabasını aldıktan sonra borç senedi imzalatan Fırat Karataş aleyhindeki davanın kararı açıklandı. Kasım ayından bu yana hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Karataş, 3 buçuk yıl hapse mahkûm edildi. Girne Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanık hakkındaki kararı Yargıç Meltem Dündar okudu.

Binlerce liralık hesaplaşma…

Yargıç Meltem Dündar, N.C. isimli şahsın Türkiye’den sanal bet işlemlerinde kullanılması için 800 tane hesap temin ettiğini, bahis oynayan biri tarafından bu hesaplardan birine 150 bin TL yatırıldığını ancak yatıran şahsın parasını geri çektiği için A.K isimli kişinin bu parayı N.C.’den talep ettiğini ifade etti.

Dündar, N.C.’nin A.K’ye 150 bin TL ödeme yaptığını akabinde 50 bin TL daha verdiğini ancak A.K’nin 120 bin TL daha talep ettiğini belirtti.

Karataş para tahsil etmek için yönlendirildi…

Kararı okuyan Meltem Dündar, N.C.’nin 120 bin TL parayı ödemeyeceğini söylemesi üzerine, A.K’nin sanık Karataş’ı parayı tahsil etmesi için yönlendirdiğini ifade etti.

Dündar, sanığın 30-31 Ekim tarihlerinde defalarca N.C.’yi aradığını, 31 Ekim’de arabasının önünü kesip durdurup, yanında hamile kız arkadaşı varken tehdit ettiğini söyledi.

Dündar, sanığın “Bu parayı ödeyeceksiniz. Sizi buraya gömerim. Seni ve karını ibret olsun diye buraya asarım”diyerek tehdit ettiğini ifade etti.

Karataş’ın N.C.’nin kullanımında bulunan MP 518 plakalı araca el koyduğunu, bir saat sonra arayıp tasdik memuru huzurunda 70 bin TL’lik borç senedi imzalattığını ve bir gün vade verdiğini belirten Dündar, sanığın evinde yapılan aramada araba, senet ve arabanın teslim edildiğine dair senet fotokopisi ele geçirildiğini kaydetti.

Dündar: “Bu suçlar hukuk devleti anlayışına zarar veriyor”

Dündar, işlenen suçların ciddi ve vahim suçlar olduğunu, kişi özgürlüğünü ve güvenliğini ihlal eden nitelikte olduğunu belirtti.

Yargıç Meltem Dündar, sanığın işlediği suçların hukuk devleti anlayışına da zarar verdiğini belirtti.

Meselede konu olan paranın kara para olduğunu hukuk sistemi çerçevesinde bir alacak olmadığını söyleyerek, bu tür suçların toplum düzenini bozan suçlar olduğunu ifade eden Dündar, amme menfaati gereği sanığa hapis cezası vermeyi uygun gördüğünü açıkladı.

Dündar, sanığı çalmak niyetiyle tehditle mal istemek, şiddet tehdidi ve tehditle senet temin etmek suçlarından 3 buçuk yıl hapse mahkum ettiğini açıkladı.