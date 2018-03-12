Topaloğlu’ndan istifa kararı

Binatlı teknik direktörü Hasan Topaloğlu, kaybettikleri Ozanköy karşılaşması sonrasında yönetime istifasını sunacağını belirtti.

Bayrak Radyosu'nda yayınlanan Osman Dinler'le Radyo Futbol programında konuşan Binatlı teknik direktörü Hasan Topaloğlu, göreve geldiğinden beri 5 karşılaşma olduğunu ve bu maçların sadece 1 tanesini kazandıklarını belirterek, bugün yönetime istifasını sunacağını açıkladı. Topaloğlu yönetim kurulunun kendisi ile devam etme kararı alması halinde ise görevine devam edeceğini belirtti.