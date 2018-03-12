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Topaloğlu’ndan istifa kararı

Topaloğlu’ndan istifa kararı

Binatlı teknik direktörü Hasan Topaloğlu, kaybettikleri Ozanköy karşılaşması sonrasında yönetime istifasını sunacağını belirtti.

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Binatlı teknik direktörü Hasan Topaloğlu, kaybettikleri Ozanköy karşılaşması sonrasında yönetime istifasını sunacağını belirtti.

Bayrak Radyosu'nda yayınlanan Osman Dinler'le Radyo Futbol programında konuşan Binatlı teknik direktörü Hasan Topaloğlu, göreve geldiğinden beri 5 karşılaşma olduğunu ve bu maçların sadece 1 tanesini kazandıklarını belirterek, bugün yönetime istifasını sunacağını açıkladı. Topaloğlu yönetim kurulunun kendisi ile devam etme kararı alması halinde ise görevine devam edeceğini belirtti.

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