TL'deki kayıp Türkiye'de masaya yatırılacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman haftalık olağan görüşme çerçevesinde bugün bir araya geldi.

Erhürman görüşme sonrasında basına açıklama yaptı.

İki temel başlık üzerinde durduklarını belirten Erhürman, konu başlıklarını “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Jane Holl Lute'un ziyareti sonrasındaki gelişmelerle” “ekonomideki gelişmeler” olarak aktardı.

Başbakan Erhürman, ekonomide birlikte ne yapılabileceği konusunu değerlendirmek üzere Türkiye’deki yetkililerden randevu talep ettiklerini de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman, haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Başbakan Erhürman, görüşmenin iki temel başlık üzerinde geçtiğini söyledi. İlk olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Jane Holl Lute'un ziyaretinin ardından Kıbrıs sorunu çerçevesinde ortaya çıkma ihtimali olan gelişmelerin değerlendirildiğini kaydeden Başbakan, Eylül'den sonra nasıl bir ihtimalle karşı karşıya olunacağını konuştuklarını belirtti. Erhürman, "Biliyorsunuz Güney Kıbrıs Rum Yönetimine baktığımızda basına baktığımızda orada Eylül ayından sonra bir hareketlenme beklentisi olduğu görülüyor. Bunun ne derece gerçekçi bir beklenti olduğu konusunda sayın Cumhurbaşkanı ile görüş alışverişinde bulunduk. Tabi TC'nin görüşme notları da yakında elimize ulaşacak bunun üzerinden daha ayrıntılı da değerlendireceğiz. Şu anda Eylül'den sonrası için bir beklenti düzeyi konusunda bir şey söylemek için henüz erken diye düşünüyorum." dedi. Başbakan Erhürman görüşmedeki ikinci konunun ise özellikle ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler olduğunu söyleyerek, bütün yaşanan sorunun Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybetmesi olduğunu vurguladı.

"Bu değer kaybını bizim durdurmamız hiçbir şekilde mümkün değil dün akşam itibarı ile ABD başkanının yaptığı bir açıklama üzerine yeniden Türk Lirası dolar karşısında ciddi bir değer kaybına uğradı. Bütün bu değer kayıpları da doğrudan doğruya bizim ekonomimize yansıyor. Elbette bununla ilgili almaya çalıştığımız tedbirler oldu hala bir şeyler üzerinde çalışıyoruz." Erhürman Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden bu konuda randevu talepleri olduğunu da ifade ederek, şöyle konuştu: "Türkiye Cumhuriyeti'nden randevu talebimiz var kısa bir süre içerisinde yetkililerle görüşmek niyetindeyiz. Ekonomide birlikte neler yapılabileceği noktasını da değerlendireceğiz. Zaten 2019’daki protokol ile ilgili ön görüşmeleri de tamamlamamız lazım."

Başbakan TL'nin döviz karşısındaki kaybının bütçede açık yarattığını ve bu açığın nasıl kapatılacağı konusunda da Türkiye ile birlikte hareket edileceğinin altını çizdi.