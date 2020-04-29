THY Mayıs’ta da uçmayacak

THY, Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm uçuşlarını 28 Mayıs'a kadar durdurduğunu açıkladı.

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan yeni açıklamada Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların 28 Mayıs'a kadar durdurulduğu açıklandı.

Açıklamada, "Koronavirüs küresel salgını nedeniyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önemler doğrultusunda tüm iç hat ve dış hat Uçuşlarımızı 28 Mayıs 2020 tarihine kadar (28 Mayıs hariç) durdurulmuştur" denildi.

THY, daha önce yaptığı açıklamada tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs 2020'ye, iç hat seferilerini ise 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu açıklamıştı.