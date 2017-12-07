Terk edilmiş bir bebek daha!

YENİDÜZEN (Özel)

Mağusa Devlet Hastanesi’nde doğum yaptığı ve öğrenci olduğu ileri sürülen 20’li yaşlardaki genç kız, doğurduğu bebeği terk etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, yeni doğmuş bir bebek olduğunu ve himayelerine alındığını doğrularken, konuya ilişkin hiçbir detay paylaşılmayacağını belirtti.

Mağusa Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Mustafa Hasoğlan ise “Bu durumla ilgili açıklama yapmak istemiyorum, bunlar özel durumlardır, haber sitelerine yayılanlarla ilgili bilgimiz var” açıklamasında bulundu.

SOS Çocuk Köyü ise Kasım ayı sonunda doğum yapacak olan ve bebeğini evlat edindirmek isteyen bir annenin olduğu bilgisini aldıklarını, bu kişinin doğumdan sonra bebeğini bırakarak Türkiye’ye dönmek istediğini öğrendiklerini doğrulayarak, devlet yetkilileri ile iletişime geçildiğini kaydetti.

SOS Çocuk Köyü’nden alınan bilgiye göre; Genç kızın, doğum yapmadan önce bebeği istemediğini, doğurduktan sonra bırakıp, ailesi ile birlikte Türkiye’ye döneceğinin yetkililere iletildiği öğrenildi.

Açıklamada, annenin kasım ayı sonunda doğum yaptığı ve bebeğini doğurduktan sonra evlat edindirmek istediği, doğumdan sonra da bırakıp gittiği ifade edildi.