"Tehdit ve gölgelerle mücadeleye devam"

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) tarafından gazetecilerin ve medya kurumlarının basın özgürlüğünü ve temel insan haklarını desteklemek amacıyla Avrupa Birliği (AB) finansal desteğiyle üç yıl boyunca sürdüreceği “Mümkün”(Possible) projesinin açılış etkinliği dün akşam yapıldı.

KTGB Kompleksi’ndeki Paradise Park Salonu’nda yer alan geceye Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çok sayıda yabancı diplomat, sivil toplum örgütü temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

KTGB’den yapılan açıklamaya göre gecede, basın özgürlüğünün toplumların hayatında ne denli önemli olduğuna vurgu yapılırken, projeden duyulan memnuniyet dile getirildi.

SİLMAN

Proje koordinatörü Hüseyin Silman açılış konuşmasında gazetecilik açısından zor bir coğrafyada olunduğunu hatırlatarak projenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Silman “Mümkün” projesinin amacını “Gazeteciler Birliği’nin kurumsal kapasitesini geliştirmek, buna bağlı olarak Kıbrıs Türk medyasının güçlenebilmesi için kapsamlı bir vizyon geliştirmek ve gazetecilerin mesleki standartlar ve etik değerler konusundaki farkındalıklarını artırmak” olarak üç maddede özetledi.

DOCHERTY

AB Program Destek Ofisi Bölümü Başkanı Michael Docherty, projenin amacının Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin görünürlüğünü artırmak ve özellikle Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan gençler ve tüm toplum için ifade özgürlüğünü yaygınlaştırmak olarak açıkladı.

Docherty, Kıbrıslı Sivil Toplum Harekette 4. Hibe Programı çerçevesinde ilk kez Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ne destek verildiğini hatırlatarak bundan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

2018 yılının Ocak ayında Afrika gazetesinde yaşananları üzüntü ile izlediklerini hatırlatan Docherty, daha fazla basın özgürlüğüne sadece Kıbrıs’ın kuzeyinde değil dünyanın pek çok noktasında ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

ÖZUSLU

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu ise ekonomik sorunlar, modern yaşam ve demokrasiyi kısıtlamaya dönük aleni veya gizli faaliyetlerin toplumu ve medyayı olumsuz etkilemeye devam ettiğini vurguladı.

Projenin her şeye rağmen “daha özgür, daha etik, daha güçlü gazetecilik mümkündür” şiarıyla yola çıktığını hatırlatan Özuslu, vizyonlarını “Avrupa standartlarında bir basın ortamı yaratmak” olarak açıkladı.

“Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde sayılan tehdit ve gölgelerden kurtulabilmek mümkündür” diyen Sami Özuslu, KTGB’nin bu tehdit ve gölgelerle mücadele etmeye devam edeceğine vurgu yaptı. Özuslu “Basınımız toplumsal kültürün, demokratik yapının sigortası olduğu kadar, bu kaos coğrafya içerisinde ‘korunması gereken nadide bir çiçek’ gibidir” ifadesini kullandı.

Özuslu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin her zaman tehditlerle mücadele etmeye devam edeceğini hatırlatarak “İmkansız denileni talep etmeye, mümkün olanı ise hayata geçirmeye kararlıyız” dedi.

KTGB Başkanı Özuslu, geçen yıl hazırlanan Sözlükçe’ye dönük saldırıları da eleştirdi ve projenin arkasında olmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuşmasının ardından kokteylle devam eden açılış etkinliğinde “Mümkündür” projesinin anlatıldığı broşürler de katılımcılara dağıtıldı.