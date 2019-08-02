Tavan çöktü, 1 işçi öldü, inşaat durdu

Dila ŞİMŞEK

Bellapais (Beylerbeyi)’nde devam eden inşaatta beton çökmesi sonrası işçi Hasan Tarık’ın hayatını kaybetmesi üzerine, polis soruşturma başlattı, Çalışma Bakanlığı inşaatı durdurdu. Tarık’ın 25 Nisan’dan beri çalışma izninin bittiği, ancak "geriye dönük işlem için Bakanlığa başvurmuş olduğu" açıklandı.

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar, “İlk gözlemlere göre, inşaat tavanının ve sütunlarının çökmüş olduğu ve ihmal olabileceği görüldü. Güvenlik önlemi yoktu. Bugün ise uzmanlarımızla birlikte tekrar inceme yapacağız ve mühendislik hatası ve ihmal olduğu kesinleşirse firma ceza alacak” dedi.

Olayda yaralanan 45 yaşındaki Ömer Yapıcı Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne; 24 yaşındaki Yakşi Murat Bazarov ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde kaldırılmıştı.

Başhekim Adil Özyılkan ve Başhekim Ceyhun Birinci’den alınan bilgiye göre, iki hasta da taburcu edildi.

Görgü tanığı Önder Öztürk: “İtfaiyenin bu taşları kaldıracak ekipmanı da yoktu, adamı oradan çıkarmak zaman aldı…”

Görgü tanığı anlattı: İşçiler can havli ile yardım etmeye çalışıyordu

İş kazası, Çarşamba akşamı saat 19.35'te Rüzgarlı Bayır Sokak üzerinde meydana geldi.

İnşaatı devam eden binanın ikinci katında beton dökümü yapıldığı sırada beton kalıbının çökmesi sonucu meydana gelen kazayı gören tanık Önder Öztürk, yaşananları anlattı.

Öztürk, “Akşam evde otururken, çok büyük bir gürültü duyduk. Sonrasında da ‘Hasan!’ diye bağrışmalar… Dışarıya koştuk eşimle, inşaattaki sütunların çökmüş olduğunu, işçinin üstüne yıkılmış olduğunu gördük. Diğer işçiler de can havli ile yardım etmeye çalışıyordu” şeklinde konuştu.

Olayı hemen ambulans, itfaiye ve polise haber verdiklerini kaydeden Öztürk, “İtfaiyenin bu taşları kaldıracak ekipmanı da yoktu, adamı oradan çıkarmak zaman aldı…” dedi.

Tekakpınar, Hasan Tarık’ın 25 Nisan’dan beri çalışma izninin bittiğini, ancak geriye dönük işlem yapabilmek için Bakanlığa başvurmuş olduğunu kaydetti.

Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar: “Mühendislik hatası ve ihmalkarlık ihtimali…”

“Dün Çalışma Bakanlığı’ndan ekibimiz olayın yaşandığı inşaata giderek incelemelerde bulundu. İlk gözlemlere göre, inşaat tavanının ve sütunlarının çökmüş olduğu ve ihmal olabileceği görüldü. Güvenlik önlemi yoktu. Bugün ise uzmanlarımızla birlikte tekrar inceme yapacağız ve mühendislik hatası ve ihmal olduğu kesinleşirse firma ceza alacak. Hasan Tarık’ın, 25 Nisan’da kaydının bitmiş olduğu ve geriye dönük çıkarmak için Bakanlığa başvurmuş olduğunu gördük. Yapılan kolonların ve tavanın çökmesi mühendislik hatası ve ihmalkarlık olabileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor bu yüzden mühendislerden bilgi alarak çalışmamızı sürdüreceğiz. Çalışma Bakanlığı olarak, iş sağlığının arttırılması için daha provakatif olacağız. Çok yakında yürürlüğe geçecek bir tüzüğümüz var iş sağlığı ile ilgili bilinen her şeyi değiştirecek, daha güvenli bir çalışma hazırlıyoruz.”

Görgü tanığı Önder Öztürk: “İtfaiyenin bu taşları kaldıracak ekipmanı da yoktu, adamı oradan çıkarmak zaman aldı…”

“Evim tam yapılan inşaatın karşısında. Akşam evde otururken, çok büyük bir gürültü duyduk. Sonrasında da ‘Hasan!’ diye bağrışmalar… Dışarıya koştuk eşimle, inşaattaki sütunların çökmüş olduğunu, işçinin üstüne yıkılmış olduğunu gördük. Diğer işçiler de can havli ile yardım etmeye çalışıyordu. Bir kişi daha yaralanmıştı ama o daha geride kaldığı için üzerine ağır parçalar düşmedi. Hemen ambulansı aradık ama düşündük ambulans nasıl çıkaracak adamı o taşların altından diye, itfaiye ve polisi de çağırdık. İtfaiyenin bu taşları kaldıracak ekipmanı da yoktu, adamı oradan çıkarmak zaman aldı… Diğer yaralanan işçiler dış kısımda olduğu için onları hemen ambulansla hastaneye kaldırdılar. Bizim evimizin karşısı, yeşil alandır. İnşaatın izni var ama aslında yeşil alana yapılmaması lazım. Bir kişi hayatını kaybetti, bu mühendislik hatasıdır. Çünkü bu adam kayıp düşmedi, üst kata sütunları inşa ettiler, herhalde pek sağlam değildi kaldıracak kadar, o şekilde çöktü inşaat. Polisin ve Çalışma Bakanlığı’nın bu işi hassasiyetle takip etmesi gerekir.”

Neler olmuştu?

Bellapais'de devam eden inşaatta meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Polisin açıklamasına göre, Hasan Tarık Çarşamba saat 19.35'te Rüzgarlı Bayır Sokak üzerinde inşaatı devam eden binanın ikinci katında beton dökümü yapıldığı sırada beton kalıbının çökmesi sonucu öldü. Olayda yaralanan Ömer Yapıcı (E-45) Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde; Yakşi Murat Bazarov (E-24) ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.