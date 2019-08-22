Tatar: Mali İşbirliği Protokolü de görüşülecek

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, ‘Ankara Yolculuğu’ öncesi Ercan Havaalanı’nda kısa bir açıklama yaptı.

Ankara’ya yapılan bu ziyaretin ‘ilk resmi temas’ olduğunu söyleyen Başbakan Tatar, öğle saatlerinde teknik komitenin toplantısının ardından, saat 18:00’de TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceklerini açıkladı, gündem Mali İşbirliği Protokolü’nün de olduğunu belirtti.

Tatar, KKTC'nin gelişmesi, güçlenmesi, halkının refahının artırılması için her meseledeki ihtiyaç için Türkiye'nin desteğini talep edeceklerini söyledi.

Tatar, Türkiye'den destek alacaklarına inanç belirterek, taleplere karşılık verilmesi ve ülkedeki ekonomik seviyesinin artırılması için görüşmeler yapacaklarını ifade etti ve Ankara ziyaretinin ardından kamuoyuna daha detaylı bilgi vereceklerini dile getirdi.

Tatar’ın açıklamaları şöyle:

“Yapacağımız ilk resmi temas oluyor. Önce Anıtkabir ziyareti ardından teknik heyetler görüşecek, akşamüstü saat 6 sıralarında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmemiz olacak.

Çeşitli konular gündeme gelecek ve elbette Mali İşbirliği Protokolü’nün bazı noktaları da ele alınacak, Kıbrıs meselesi de muhakkak ki gündeme gelir.

Ev ödevimizi yapıyor oluşumuzun yanı sıra, Türkiye’nin de bizim bir takım ihtiyaçlarımıza karşılık verdiği merci olarak ve halkımızın refahı için işbirliği içinde çalışmalarımız devam edecek.”