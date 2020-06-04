Tatar: “Fuat Oktay bey bu şekilde bir düzenlemeye gitti”

Basın Odası’nda gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan Başbakan Ersin Tatar, yeni mali protokolde yer alan uygulama yönetimi ile ilgili “Paranın sorumluluğu Türkiye’de olduğu için bu şekilde bir düzenlemeye gitmiştir Fuat Oktay bey. (…) Bunun pek de mahsuru olan bir yöntem olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Tatar soruyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Parayı TC veriyor. TC bu parayı harcarken onlar da sorumludur. Bunun yerinde harcanması ve KKTC’ye faydalı olması onların sorumluluğunda olduğu için bu şekilde bir düzenlemeye gitmiştir Fuat Oktay bey. Bizim için hiç sorun yoktur. Onların sorumluluğunda olduğu için o şeklide bir düzen uygun görüldü. Bunun pek de mahsuru olan bir yöntem olduğunu düşünmüyorum.”

“İngiltere’den 1000 kişi gelmek için bekliyor”

Tatar, KKTC’nin corona ile ilgili çok iyi bir sınav verdiğini ifade etti. Turizmin kısa sürede toparlayacağını ve gelecek için karamsar olmadığını kaydeden Tatar, “Yurt dışından insanlarla konuşuyorum. İngiltere’den 1000 kişi gelmek için bekliyor” dedi.

“15 Haziran’da yeni ekonomik destek paketi açıklanacak”

Özel sektöre de desteği içerecek olan yeni ekonomik destek paketi üzerinde çalışmaların devam edildiği bilgisini verdi. Paket içeriğiyle ilgili açıklama yapmayan Tatar, 15 Haziran’da bunun açıklanacağını kaydetti.

Ekonomi tahrip olmayacak

Başbakan Ersin Tatar, ekonomiyle ilgili olarak karamsar olmadığını kaydetti. Tatar, dünyanın pek çok ülkesinin daralmaya gittiğine işaret ederek, KKTC’de ekonominin tahrip olmayacağını fakat özel sektörün doğası gereği zarar göreceğini kaydetti. Tatar, yeni ekonomik destek paketiyle birlikte bir nebze olsun özel sektörün rahatlayacağını da ifade etti.

“İşsizlik olacağını düşünmüyorum”

Tatar ayrıca ülkede ciddi bir işsizliğin olmayacağını, bunu arzu etmediklerini kaydetti. Yabancı işçilerin işsiz kalması konusunda da konuşan Tatar, “bu insanları ülkelerine geri göndermek işverenlerinin sorumluluğundadır” dedi.

Konut satışı devam ediyor

Piyasanın yavaş yavaş canlanmaya başladığını, Maliye’nin de toparlanmaya başladığını vurgulayan Tatar, konut satışlarının dahi online olarak devam ettiğini söyledi.

“Maaş kesintileri ödenecek”

Maaş kesintileri konusunda da konuşan Tatar, bu ay tüm kamu çalışanlarının tam maaş alacağını hatırlatarak, kesintilerin de yıl sonuna kadar ödenmesini öngördüğünü vurguladı. Tatar, maaş kesintilerinin geri ödenmesinin anayasa gereği de olduğunu kaydetti.

“1 Temmuz’dan önce açılımı değerlendiriyoruz”

Kapılarla ilgili kendisi de Sağlık Bakanı da “kendi” bilim kurullarıyla görüştüğünü söyledi, 1 Temmuz’dan önce bir açılımı değerlendirdiklerini belirtti.

Akıncı ile yarın yapılacak toplantı sonrası geçişlerle ilgili karar vereceklerini belirtti, Türkiye’den gelişler için de Türkiye hükümeti ile birlikte hareket ettiklerini ifade etti.

“İç turizm avantajı”

Tatar turizmle ilgili şöyle konuştu: “İç turizme yönelecek insanlar. Pandemi sonrası bu da avantajımız olacak. Kimse böyle bir dönemde yurt dışına gitmez herhalde.”

“Vatandaşların casinolara gitmesine sıcak bakmam”

Casinolarla da ilgili açıklama yaban Başbakan, “Yerli vatandaşların casinolara gitmesi konusunda talep var. Ben bu konuya hiçbir zaman sıcak bakmadım. Öyle bir yasaya da öncülük etmem. Sıcak bakmayacağım böyle bir şeye” dedi.

“Keşke olsa”

Tatar, turizmde güney ile ortaklaşa hareket etme yönündeki bir soruya ise şöyle cevap verdi: “Güney ile turizm konusunda işbirliği konusunda bizim hiçbir sıkıntımız yok. Önemli olan Rum tarafının bunu engellememesidir. Böyle girişimlerin sivil toplum ve muhataplar ile yapılmasında hiçbir sıkıntı yok. Bana sorarsanız keşke olsa. Ama ben güvenemiyorum.”