Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis’i öldürdüğü iddiasıyla aranan katil zanlısı 22 yaşındaki E.Ş, Türkiye’nin Yalova ili Çınarcık ilçesinde polise teslim olmasının ardından sorgulandı.

E.Ş. akşam saatlerinde Çınarcık Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu.

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen zanlı Emniyetteki sorgusunda, 28 Mart’taki olay öncesi Apostolidis ile bir kumarhanede birlikte kumar oynadıklarını, parası bitince bu kişinin davetiyle evine para almak için yola çıktıklarını belirtti.

Apostolidis’in kendisini ormanlık alana doğru götürdüğünü anlatan E.Ş, kendisine cinsel istismarda bulunduğu için taşla Apostolidis’e vurduğunu ve oradan uzaklaştığını öne sürdü.

Apostolidis’in o an hayatını kaybedip kaybetmediğinden emin olmadığını iddia eden E.Ş, olayın ardından önce Hatay’a ardından Adana’ya daha sonra da Yalova’nın Çınarcık ilçesine gelip, buradaki bir arkadaşından iş istediğini, Apostolidis’in öldüğünü öğrenince teslim olduğunu ileri sürdü.

Zanlının Emniyetteki işlemleri sürüyor