"Taşımacılıktaki usulsüzlükleri ortaya çıkardık"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, bilimsel, laik, demokratik eğitimden asla ödün vermediklerini kaydederek, “Acele ve günü birlik kararlar alma yanlışına düşmedik. Kalıcı adımlar atma ve eğitimi devlet politikası haline getirme amacıyla hareket ettik, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürdük” dedi.

Özyiğit, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinden kısa vadelileri fazlasıyla yerine getirdiklerini ifade ederek, “Uzun vadeleri hedeflerimize yönelik ciddi mesafe kat ettik. İçimiz rahat, huzur içindeyiz. Tek üzüntümüz, başladığımız, ciddi uğraş verdiğimiz bazı yapısal dönüşümleri tamamlayamamış olmamızdır” dedi.

Cemal Özyiğit, bu sabah bakanlıkta basın toplantısı düzenledi, icraatlarını anlattı, başlatılmış ancak henüz tamamlamayan projelerle ilgili de bilgi verdi. Basın toplantısında Müsteşar Mehmet Burhan ve bakanlığa bağlı daire müdürleri de hazır bulundu.

Yıllarca eğitimin her kademesinde görev yaptığını anımsatan Özyiğit, “Sorunların ve çözüm önerilerinin ne olduğunu bilen biri olarak ekibimle birlikte ayaklarımız yere basarak, ülke gerçeklerine uygun, günü birlik değil kalıcı adımlar atmak için çalıştık” dedi.

Geçmişte eğitimde günü birlik kararlar alındığını, uygulamaların geceden sabaha değiştirildiğini söyleyen Cemal Özyiğit, bu uygulamaların eğitime verdiği zararları gördüklerini, yaşadıklarını kaydetti.

Özyiğit, “Tarafımıza yapılan saldırılara rağmen, geçmişte olduğu gibi çocuklarımıza, eğitimimize geri dönülemez zararlar veren acele ve günü birlik kararlar alma yanlışına düşmedik. Kalıcı adımlar atma ve eğitimi devlet politikası haline getirme amacıyla hareket ettik, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürdük. Bilimsel, laik, demokratik eğitimden ödün vermedik” şeklinde konuştuk.

Çocukların bağımsız, çağdaş ve güçlü bir yapıda özgür, üretken, sorgulayan ve kendini geliştiren bireyler olarak yetişmesi için temellerin bugünden atılması gerektiğini belirten Özyiğit, “Bunun bilinciyle çalıştık. Arzumuz ve beklentimiz çalışmaların devlette devamlılık esasına göre hareket edilerek tamamlanmasıdır. Konu gelecek olunca atılacak adımlara her türlü katkıyı vermeye de hazırız” şeklinde konuştu.

“Ülkenin çok ciddi ekonomik sıkıntılar çektiği bir süreçte yapılabileceklerin azamisini yapmaya çalıştık” diyen Bakan Özyiğit, usulsüzlüklerin üzerine çekinmeden gittiklerini, bakanlıkta ciddi bir tasarruf yaptıklarını dile getirdi.

Cemal Özyiğit, “eğitim planlaması”, “gelecek nesiller”, “sağlıklı nesiller”, “mesleğe kazandırma/yönlendirme”, “yükseköğrenim”, “altyapı”, “eğitim kadrolarının gelişimi”, “bilimsel, demokratik, laik eğitim”, “tasarruf - partizanlık – usulsüzlük”, “çalışma yaşamı, kültür sanat”, “yasa-tüzük çalışmaları” başlıkları altında açıklamalarda bulundu.

Özyiğit, ekip ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür etti.

YARDIM BÜTÇESİNDEN 2 ENGELLİ MİNİBÜSÜ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, bakanlığa ayrılan hane halkına yardım bütçesinin kullanılmadığını, bu bütçeyle iki engelli minibüsü alındığını açıkladı.

Özyiğit, “Geçmiş dönemlerde partizanlık amaçlarıyla kullanılan, bakanlık bütçesinde bulunan ve serbestçe kullanılabilen hane halkına yardım bütçesi bizim dönemimizde bu amaçlarla kullanılmayarak Maliye Bakanlığı’na iade edildi. Buna karşılık özel eğitimde kullanılmak üzere iki adet engelli minibüsü ihalesi sonuçlandı ve bu araçlar Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na kazandırıldı” dedi.

Yeni hükümetin kurulmasıyla görevini devretmeye hazırlanan Cemal Özyiğit, bu sabah bakanlıkta basın toplantısı düzenledi, icraatlarını anlattı, başlatılmış ancak henüz tamamlamayan projelerle ilgili de bilgi verdi.

Taşımacılıkta usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığını, devletin milyonlarca TL kaybının önlendiğini söyleyen Özyiğit, konuyla ilgili dosyaların araştırılması için bakanlık bünyesinde bir ekip kurulduğunu ve usulsüz ödeme şüphesi tespit edilen dosyaların Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’na gönderildiğini, şu ana kadar yarım milyon TL’ye yakın fazladan ödeme yapıldığının ortaya çıkarıldığını, konuyla ilgili yargı sürecinin de sürdüğünü belirtti.

Girne’de yeni okul projesinin finansmanıyla birlikte hazır hale getirildiğini söyleyen Özyiğit, yeni nesil eğitim ihtiyaçlarına göre tasarlanan projenin inşaata hazır duruma getirildiğini, gerekli finansmanın sağlandığını, projenin ihale aşamasına hazır durumda olduğunu kaydetti.

Özyiğit, tüm okul öncesi, ilkokul ve özel eğitim kurumlarında Okul Sütü Projesi başlatıldığını anımsatarak, “Sağlıklı bir nesil yetiştirme bilinci ile tüm anaokul, ilkokul ve özel eğitim okullarına bir yıl boyunca, her gün olmak üzere, okul sütü dağıtımına başlanıldı” dedi.

Yüksek öğrenim ile ilgili Kayıt Kabul Tüzüğü ile Yüksek Öğrenim Kayıt Sistemi’nin hayata geçirildiğini kaydeden Cemal Özyiğit, hiçbir üniversiteye ön açma izni verilmediğini, bir üniversitenin açma izninin iptal edildiğini dile getirdi.