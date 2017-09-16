Haspolat Eski sanayi bölgesinde faaliyet gösteren "Mehmet Usta'nın Yeri" isimli iş yerinde dün öğle saatlerinde çıkan yangın korkuttu.

Taş fırından atılan kıvılcım, işyerindeki kaplama köpük ve sunta kaplamanın alev almasına neden oldu.

Yangın sonucu iş yerinin yan ve üst kısmında bulunan 2 adet sunta, 3 adet köpük ve 4 adet plastik kaplama yanarak zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.