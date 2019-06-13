Tamer Öncül ve “Büyüklere (Küçük) Masallar” Omorfo’daydı

Tamer Öncül’ün yazdığı ve Khora Yayınları'ndan çıkan “Büyüklere (Küçük) Masallar”, dün akşam Omorfo Khora’da yapılan bir etkinlikle okurlara tanıtıldı. Samimi bir söyleşi ortamında gerçekleşen etkinlikte yazar Tamer Öncül, kitabın üretim sürecinden ve ülkemizdeki sosyo-politik konulardan bahsetti. Barış için edebiyat ve sanatın işlevine örneklerle değindiği konuşmasında, kitabını özellikle yeni kuşakların okumasının önemine vurgu yaptı. Etkinlikte, okurlar da yazarla sohbet etme ve kitaplarını alarak imzalatma imkanı buldular.

Sanatçı ve Yazarlar Birliği Başkanı Tamer Öncül’ün yazdığı ve torunu Deniz’e ithaf ettiği “Büyüklere (Küçük) Masallar”, bize bizi eleştirel bir gözle anlatan çeşitli öykü ve deneme yazılarından oluşmakta. Kitabın editörlüğünü Mustafa Keleşzade, düzeltisini Aziz Güven gerçekleştirdi. Kapak deseni Ümit İnatçı’ya ait olan kitabın tasarımını ise Ömer Tatlısu hazırladı. Eser, Khora Yayınları’nın 68’inci kitabı olup 345 sayfadan oluşmakta.

Kitabın tanıtım ve imza etkinlikleri 26 Haziran Çarşamba akşamı Mağusa Khora’da devam edecek.