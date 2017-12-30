Takla attı, karşı şeritteki araca çarptı

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası korkuttu.

Lefkoşa'dan Gönyeli'ye doğru seyreden 30 yaşındaki Ersin Büyükdemir yönetimindeki HG 731 plakalı araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun sağındaki orta refüje çarptı.

Büyükdemir’in kullandığı araç, çarpmanın etkisiyle takla atarak, diğer şeritte Cezaevi ışıklarında duran 79 yaşındaki Osman Şöföroğlu yönetimindeki HD 622 plakalı araca çarparak durabildi.

Kazada her iki araç sürücüsü de yara almadı, facianın eşiğinden dönüldü.

FOTOĞRAF: AYŞE GÜLER