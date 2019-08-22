“Sürdürülebilirlik, halkın cebine saldırmak değil” 

Su maliyetinin 6 TL olmadığını belirten CTP Mağusa Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Manik, ortaya koyduğu rakamlarla maliyeti 3.30 TL’ye kadar çekmenin mümkün olduğunu savundu.

Yapılan zammın tüm uyarılara rağmen devreye konduğunu kaydeden Manik, dolambaçlı ve yanıltıcı bilgiler verildiğini iddia etti.

Manik, “Gazimağusa Belediyesi ve su zammı gerçeği” başlığıyla sosyal medyadan yayınladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Önce 4.50 simdi de 6.70. Sürdürülebilirlik lafları ve zamma mecburdurlar, halkı, belediyeyi düşünüyoruzlar.. Saatlerce zam yapılmasın diye sunduğumuz öneriler reddedilirken, iste gerçekler ve halkı yanıltan rakamlar. Belediyenin şu andaki gerçek su maliyeti 3.85 TL’dir. İki kaynaktan alım yapılıyor, biri devlet su işleri( Türkiye suyu 2.30) ve diğeri de yap işlet devret modeli Famagusta su işletmesinin ürettiği ve belediyenin 4000 ton alım garantisi verdiği arıtma suyu (5.19).

12000 tonluk günlük ihtiyaçta arıtmadan 6000 yerine 4000 alarak maliyeti 3.30’a kadar çekmek bile mümkündür. Verilen bilgiler dolambaçlıdır ve yanıltıcıdır. Suyun maliyeti 6 değildir. Sadece kullanılan suyun %62 sini faturalarsanız, üzerine de bunun sadece %47 sini tahsil ederseniz maliyet dediğinizden anladığınız değişir. Hiçbir yatırım yapmaz, kaçakları, su israfını, silinen borçları engellemez, üstüne üstlük yılda en az 3 milyon TL’lik suyu da kendiniz israf ederseniz sonuç kaçınılmaz zam olur. Neden zam yanlıştı ondan önce neler yapılması gerekirdi simdi daha iyi anlaşılır umarım. Sürdürülebilirlik dediğiniz, haklin cebine saldırmak değildir.”