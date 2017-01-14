Süper Kupa UKÜ ve Yükseliş’in

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Hentbol Süper Kupası hafta içinde oynandı. Genç kadınlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Genç Erkeklerde ise Yükseliş final maçlarını kazanarak Süper Kupa’nın sahibi oldu.

UKÜ RAKİPLERİNE GÖZDAĞI VERDİ

Süper Kupa’nın ilk maçı kadınlar arasında oynandı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin karşı karşıya geldiği Genç Kadınlar Süper Kupası’nda UKÜ, rakibini 19-14 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmada kupayı kazanan UKÜ adına Gülem Atay ve Melisa Çamlı 5’er gol kaydederek takımlarını galibiyete taşıdı. Maçın ardından Süper Kupa’yı kaldıran UKÜ, lig öncesinde büyük bir sevinç yaşadı.

NEFES KESEN MAÇI YÜKSELİŞ KAZANDI

Genç Kadınlar maçının tamamlanmasıyla genç erkekler maçı başladı. Yükseliş ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin oynadığı maçta, son ana kadar büyük heyecan vardı. Karşılaşmayı 18-17 kazanan Yükseliş, maçın galibi ve Süper Kupa’nın da sahibi oldu. Karşılaşmada Fatih Can Sert ve Yusuf Can Sert 5’er gol kaydederek takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

YDÜ, ÇİFTE ÜZÜNTÜ YAŞADI

Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Kupa maçına hem kadınlar, hem de erkeklerde finalist olan Yakın Doğu Üniversitesi, iki maçı da kaybederek ikincilikle yetindi. Erkeklerde 8 gol kaydeden Dennis Hudecek, maçın en skorer oyuncusu olsa da, takımına kupayı kazandıramadı.

Fotoğraflar: Kanı ALDAĞ